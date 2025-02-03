Kahvehanede kanlı pusu: Dışarı çağırdı, ateş açtı!

Olay, Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak’ta akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kahvehanede oturan A.Ö., M.A. tarafından dışarı çağrıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle art arda ateş açan saldırgan, A.Ö.’yü bacağından vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından otomobile binerek kaçan M.A.’nın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.