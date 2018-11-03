Antalya, kahve tutkunlarını buluşturan festivale ev sahipliği yapıyor. Kepez Belediyesi tarafından Dokumapark’ta düzenlenen festivale ilgi yoğun oldu. Bin bir çeşidiyle kahvenin her hali bu festivalde.

Antalya’da Kepez Belediyesi tarafından Kahve Festivali düzenlendi. Çekirdeğin öğütülmesinden demlenmesine, pişirme tekniklerinden ülkelere göre değişen damak anlayışına kadar bin bir çeşidiyle kahvenin her hali festivaldeki yerini aldı.



Buram buram kahve kokuları arasında kimi yurttaş yeni tatlar denedi, kimi de nasıl yapıldığını merak etti.



Peki kaliteli bir kahve için en önemli ölçüt ne?



Festivalde daha önce hiç tadılmayan bir kahve türü de vardı. Çünkü daha yeni üretildi. Burçak Kahvesi, tamamen yerli.



Türk insanı için kahvenin yeri ayrı. Birçok çeşidin arasında Türk kahvesi yine en çok tercih edileni.



Son yıllarda kahve tüketimi özellikle genç nesilde arttı. Buna neden yeni tarz pişirme ve öğütme teknikleri oldu.



İşte o geleneksel lezzetlerden biri de dibek kahvesi…



İyi bir Pazar tatili ve kahvenin serüvenine tanıklık için, sizlerde bu festivale gitmeyi seçin.



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