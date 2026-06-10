Kaldırım taşıyla cinayet davası... İlk duruşmada tahliye edildi! Aile isyan etti

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde 22 Şubat 2025'te meydana gelen olayda, zihinsel engelli olduğu iddia edilen A.K., sokakta yürüyen emekli Nurettin Ateş (63) ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Büyüyen tartışmada Ateş, bıçakla A.K.'nin üzerine yürüdü. Yerden kaldırım taşı alan A.K., Ateş'in başına fırlattı. Ateş'in yere yığıldığını gören A.K., olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ateş, doktorların müdahalesine rağmen 5 gün sonra hayatını kaybetti.

İLK DURUŞMADA SERBEST KALDI: AİLE İSYAN ETTİ

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan A.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianameyle dava açıldı.

2 Haziran'da görülen duruşmada hakim karşısına çıkan A.K., adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara büyük tepki gösteren Ateş ailesi, şüphelinin yeniden tutuklanması için yetkili mercilere itirazda bulundu.