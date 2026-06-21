Kaldırımda uyuyordu, üzerinden araba geçti! İzmir'de feci kaza

İzmir'in Konak ilçesinde kaldırımda park halindeki aracını hareket ettiren sürücü, aracın uyuyan kişiyi fark etmeyince üzerinden geçti.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kaldırımda uyuyordu, üzerinden araba geçti! İzmir'de feci kaza
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İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay, gece saatlerinde Konak ilçesine bağlı Basmane semtinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü, kaldırıma park ettiği otomobiline binerek hareket etmek istedi. Sürücü aracı çalıştırıp gaza bastığı esnada, aracın sağ ön tamponunun hemen altında, kaldırım üzerinde battaniyeye sarılı halde uyuyan vatandaşı fark etmedi. İlerlemeye başlayan otomobil, yerde yatan talihsiz adamın üzerinden geçti.

ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Aracın altında kalan adam, ezilmekten son anda kurtularak olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredeki vatandaşların ve durumu fark eden sürücünün müdahalesiyle aracın altından çıkan şahsın ölümden dönmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

Yaşanan akılalmaz kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde beyaz renkli otomobilin park halindeyken hareket ettiği ve yerde uyuyan şahsın üzerinden geçtiği görüldü.

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