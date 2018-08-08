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Kaldırımlar yatakları oldu

Taksim ve çevresinde kaldırımlar evsizler için yatak oldu.

Kaldırımlar yatakları oldu

Beyoğlu'nda özellikle Taksim Meydanı ve çevresindeki sokaklarda adım başı evsizlere rastlamak mümkün. Havanın da sıcak olması sebebiyle özellikle sabah saatlerinde bir çok evsiz yol kenarlarında, kaldırımlarda ve banklarda yatarken görülüyor. Betonda yatan evsizlerin birçoğu yabancı uyruklu. Gezi Parkı'ndaki oyun alanında bir çocuğun salıncakta sallanırken, diğer tarafta ise bir gencin kaydırağın üzerinde uyuması dikkat çekti. Parkın başka bir bölümünde bankta uyuyan evsizi de güvenlik görevlileri ikaz ederek yerinden kaldırdı. Benzer görüntüye bir çok sokakta rastlamak mümkün.


Kaynak: DHA
Etiketler; #taksim #Evsizler
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