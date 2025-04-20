Kaleiçi açıklarında şüpheli ölüm: Denizde erkek cesedi bulundu

Antalya Kaleiçi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, devriye sırasında denizde hareketsiz yatan bir erkek cesedi buldu. Kimliği Atakan Öter (41) olarak tespit edilen kişinin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaleiçi açıklarında şüpheli ölüm: Denizde erkek cesedi bulundu
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Kaleiçi Yat Limanı açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, güvenlik prosedürleri çerçevesinde bota alınarak Yat Limanı'na getirildi.

Yapılan incelemede, cesedin üzerinden Atakan Öter adına düzenlenmiş kimlik çıktı. 41 yaşındaki Öter’in cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin limandaki çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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