Kalkan-37 operasyonu: 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelindeki "Kalkan-37" operasyonlarında 14'ü yabancı uyruklu 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

Kalkan-37 operasyonu: 42 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
Yayınlanma:

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

- 2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz 'Kalkan-37' operasyonlarında 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Yerlikaya, operasyonları koordine eden ve gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebriklerini iletti.

Meteoroloji açıkladı: Bursa’da bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji açıkladı: Bursa’da bugün hava nasıl olacak?Yurt
göçmen kaçakçılığı operasyon
Günün Manşetleri
Kimlik göstermek zorunlu mu oluyor?
Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar
Korkut Hava Savunma Sistemi ile teröre geçit yok!
ABD'deki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği açıklandı
ABD'de bir araç kalabalığa daldı
ABD Başkanı Biden'dan saldırıyla ilgili açıklama
Dışişleri Bakanlığından ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Donald Trump'tan ABD'deki saldırıyla ilgili açıklama
Gönül Akkor son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Buzlanma ve çığ bekleniyor! Buzlanma ve çığ bekleniyor!
Tarihte bugün: 2 Ocak Tarihte bugün: 2 Ocak
Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri Su kesintisi için hazırlıklı olun: 2 Ocak su kesintileri
ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var ABD'de yine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduatla ilgili kritik karar