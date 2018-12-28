banner1002
27 terörist etkisiz hale getirildi
27 terörist etkisiz hale getirildi
Atalay: Kontrol bakanlıkta olsun
Atalay: Kontrol bakanlıkta olsun
Sağlık İş’ten toplu sözleşme tepkisi
Sağlık İş’ten toplu sözleşme tepkisi
Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki
Vatan Partisi'nden İmamoğlu'na tepki

Kalp ilacı takibiyle cinayet ortaya çıkarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 3 yıl önce oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu kadının bu süre zarfında kalp ilacını satın almadığını belirleyen ekipler, cinayeti açığa çıkardı.

Kalp ilacı takibiyle cinayet ortaya çıkarıldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 3 yıl önce oğlunun kayıp ihbarında bulunduğu F.K.S'nin kullandığı kalp ilacından yola çıkarak araştırmalarını bu yönde derinleştiren ekipler, kadının cinayete kurban gittiğini belirledi.

Katil zanlısı olarak annesi için kayıp ihbarı yapan H.K. tutuklanırken kadının cesedine ait kemik parçaları evinin arka bahçesinde gömülü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çıkrıkçı Mahallesi'nde 17 Temmuz 2015'te Alayaka Jandarma Karakol Komutanlığına müracaatta bulunan H.K, annesi F.K.S'den bir haftadır beri haber alamadığını bildirdi.

Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan incelemede, 3 yılı aşkın süredir aranan kadının, kayıp başvurusu yapıldığı tarihte oğlu H.K ile yaşadığı ve bu süreçte düzenli olarak kullandığı kalp ilacından hiç satın almadığı tespit edildi.

H.K'nin ise birçok sabıkası bulunduğu, şiddete meyilli bir kişiliği olduğu ve annesinin kaybolması ile ilgili verdiği ifadelerin çelişkiler taşıdığı değerlendirildi.

Bu tespitler üzerine H.K. ile annesinin yaşadıkları evin arka bahçesinde yapılan kazıda, F.K.S'ye ait olduğu değerlendiren cesede ait kemik parçaları bulundu.

Kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, H.K gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

H.K'nin ifadesinde, aralarında anlaşmazlık çıkması üzerine annesini bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi evin arka kısmındaki bahçeye gömdüğünü ve birkaç gün evde kaldıktan sonra Manisa'ya kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.