Kamilpaşa İlkokulu öğrencileri, yerel yönetimlerin işleyişini öğrenmek amacıyla Buharkent Belediyesi'ni ziyaret etti.

Kamilpaşa İlkokulu 2-A, 2-B ve 2-C sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Buharkent Belediyesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerin çalışma sistemini yerinde gözlemleyen öğrenciler, belediye birimlerini gezerek kurumun görev ve sorumlulukları hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

YEREL YÖNETİM DERSİ YERİNDE İŞLENDİ

Okul müfredatında yer alan “yerel yönetimler” konusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen programda, öğrencilerle soru-cevap şeklinde interaktif bir sohbet gerçekleştirildi. Hizmetlerin planlanma süreci, karar alma mekanizmaları ve belediye çalışmalarının vatandaşa nasıl ulaştığı gibi konularda merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler, işleyişi doğrudan öğrenme imkânı buldu.

Kamilpaşa İlkokulu öğrencilerinden belediyeye ziyaret - Resim : 1

Öğrencilerin konulara hakimiyeti ve özgüveni dikkat çekerken, ziyaret boyunca hem eğitici hem de keyifli anlar yaşandı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, çocukların erken yaşta yerel yönetim bilinci kazanmasının önemine vurgu yaparak, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın merakı ve öğrenme isteği bizlere umut veriyor." dedi.

Kamilpaşa İlkokulu öğrencilerinden belediyeye ziyaret - Resim : 2

11 MART'TA HACİVAT-KARAGÖZ GÖSTERİSİ

Ziyaret esnasında öğrencilerin Ramazan ayına özel etkinlik talebinde bulunması üzerine Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan beklenen haber geldi. Başkan Erol, ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine yönelik 11 Mart tarihinde Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi gerçekleştirileceğini açıkladı. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak planlanan etkinlikte, geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakterleri Hacivat ve Karagöz çocuklarla buluşturulacak.Ziyaret esnasında öğrencilerin Ramazan ayına özel etkinlik talebinde bulunması üzerine Belediye Başkanı Mehmet Erol’dan beklenen haber geldi. Başkan Erol, ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine yönelik 11 Mart tarihinde Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterisi gerçekleştirileceğini açıkladı. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak planlanan etkinlikte, geleneksel Türk gölge oyununun sevilen karakterleri Hacivat ve Karagöz çocuklarla buluşturulacak.

Öğrencilerin talep ettiği sinema günlerinin ise Ramazan ayının ardından planlanacağı belirtildi. Başkan Erol, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak etkinliklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kamilpaşa İlkokulu öğrencilerinden belediyeye ziyaret - Resim : 3

Ziyaret programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

