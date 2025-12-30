Kamp tatili kabusa döndü: Erdek'te kaybolan Elif'ten 3 gündür haber yok
Balıkesir’de kamp yapmak için gittiği bölgede sırra kadem basan 33 yaşındaki Elif Kumal için ekipler seferber oldu.
Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan 33 yaşındaki Elif Kumal'ı arama çalışmaları üçüncü gününde devam ediyor.
Jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinden oluşan geniş bir arama kurtarma ordusu bölgeyi karış karış tarıyor. Dalgıç ekipleri ise botlarla gölette su altı arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında bölgede hem karadan hem de sudan titiz bir tarama gerçekleştiriliyor. Ancak yürütülen yoğun faaliyetlere rağmen şu ana kadar genç kadına ait herhangi bir ize ulaşılamadığı öğrenildi. Yetkililer, arama çalışmalarının çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.
"ARADA KAYIP ZAMANLAR VAR"
Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal, olaydaki belirsizliklere ve zamanlamaya dikkat çekerek gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:
"Olayla ilgili şu anda tam anlamıyla bilinen bir şey yok. Şu anda varsayımlar üzerine hareket ediliyor. Zaten olay Cumartesi akşamı olmuş. Pazar günü saat 10, 11 gibi bizim haberimiz oldu. Emniyet güçlerine de o saatlerde, 11-12 civarında haber verilmiş. Arada kayıp zamanlar var. Gidilebilecek, hatta gidilemeyecek bütün noktaları gerek emniyet güçleri gerek off-road'cu arkadaşlar, köydeki ve civar köylerdeki abilerimiz ellerinden geldiği kadar kontrol ettiler, baktılar ama en ufak bir iz yok. Anlam veremiyoruz. Bir kaza durumu olsa ya da bir yere takılsa gidebileceği yollar belli, 'çıkar' diye düşünüyoruz. Bu zamana kadar bulunurdu. Olayla ilgili incelemeler zaten sürüyor. Gerek devlet güçlerimiz gerek biz elimizden geldiği kadar civardan bilgi toplamaya çalışıyoruz ama şu an için net bir bilgimiz yok. Aramalara devam ediyoruz."
ERKEK ARKADAŞIYLA TARTIŞIP ARABAYLA UZAKLAŞMIŞ
Kardeşinin kamp alanındaki son anlarına dair bilgileri de paylaşan İbrahim Kumal, yaşanan tartışma detayını şu sözlerle anlattı:
"Erkek arkadaşıyla görüşüyorlarmış, benim de sonradan haberim oldu. Hatta daha önce problemleri varmış. Bana yansıtılmamış, ben de yeni öğrendim. Bu bölgede yaşamıyorum, işim gereği Konya'da ikamet ediyorum. Öyleymiş yani. Onlar zaten kamp yapıyorlarmış. Kardeşimi de davet etmişti, o da gelmiş. Zaten ara ara geliyorlardı; 1-2 saatlik ateş yakma, sohbet etme gibi. Buralar insanların kamp yapmak için geldiği, sosyal bir alan. Bildiğimiz kadarıyla olay da bu şekilde gelişiyor. Sonrasında aralarında tartışma çıkıyor, kardeşim kızıyor, arabaya binip gidiyor ve ondan sonra bir daha haber alınamıyor. Tahmin edilen süreç bu. Bütün arama çalışmaları Kapıdağ Yarımadası'nda yürütülüyor. Bildiklerim bu kadar."
350 KİŞİLİK DEV ORDU ARIYOR
Bölgedeki çalışmaları yerinde koordine eden Erdek Kaymakamı Hasan Göç ise 350 kişilik bir ekiple arama yapıldığını belirtti. Kaymakam Göç şu ifadeleri kullandı:
"Kayıp kızımızı sağ salim buluruz temennisiyle konuşmama başlamak istiyorum. Çok üzücü, elim bir olay yaşadık. Bunu üç gündür fedakârca takip eden kamu kurumu personelimiz, jandarmamız ve sivil toplum kuruluşlarımızın burada yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları belli bir noktaya geldi. Ancak henüz sevindirici bir haber alamadık. 150'si jandarmamız olmak üzere, bunun bir bölümü su altı kurtarma ekibi, 200'ü de diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personel olmak üzere toplamda 350 kişiyle çalışmalarımız devam ediyor.
Olabilecek bütün alternatifler değerlendirilerek, olayın meydana geldiği bölgeden dışa doğru ayrıntılı bir şekilde her yeri adım adım tarayıp tüm izleri takip ederek araştırmamızı sürdürüyoruz. Sonu nereye kadar giderse, ne kadar süre alırsa alsın devletimiz bu kızımızı bulmak ve inşallah sağ salim bularak ailesine teslim etmek niyetinde. Fedakârca çalışan tüm kamu görevlisi arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarından bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sizler de burada bize destek oluyorsunuz, bu çabamızı halkımıza iletiyorsunuz. Tekrardan, ondan iyi bir haber bekleyen kızımızın ailesine sabır diliyorum."