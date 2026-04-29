Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı

Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde yolcu dolu bir halk otobüsünün otomobilin üzerine devrilmesi sonucu, çoğunluğu öğrenci 44 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar
Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 1

Kaza, Bartın Üniversitesi Kutlubay Kampüsü önünde meydana geldi. H.K. idaresindeki 74 HO 1053 plakalı yolcu dolu halk otobüsü, seyir halindeyken İ.Ç. yönetimindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 2

Kaza anında otobüste bulunan yolcular büyük bir panik yaşadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 3

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre kazada 44 kişi yaralandı.

Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 4

Yaralılardan 32'si olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 5

12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi reddederek taburcu edildi.

Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 6

EMNİYET MÜDÜRÜ VE REKTÖR BÖLGEDE

Kaza haberinin ardından Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya olay yerine intikal etti.

Kampüs önünde facia! Yolcu dolu otobüs otomobilin üstüne devrildi: 44 yaralı - Resim: 7

Yetkililer, ekiplerin kurtarma ve inceleme çalışmalarını yerinde takip etti. Yaşanan kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Bartın kaza