Kampüs alanı ranta açıldı karar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle onaylandı. Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün yer aldığı 26 dönümlük araziye konut ve ticari birimler yapılması kararlaştırıldı.

26 dönümlük arazi ranta çevrildi öğrencilerin kampüs hayatı engellendi.



Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün yer aldığı 26 dönümlük araziye konut ve ticari birimler yapılması amacıyla ranta açıldı.



İmar planı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen şubat ayında yapılan yeni imar planıyla da arazideki Üniversite alanı fonksiyonu kaldırıldı. Alana konut ve ticari birimler yapılması kararlaştırıldı.



Kampüs hayayatını engelleyecek imar planına 8 Eylül'e kadar itiraz edilebelicek.



ulusal.com.tr