banner988
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Öncü Gençlik Yaz Akademisi sonlandı
Öncü Gençlik Yaz Akademisi sonlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da
Japonya'da düşen helikopterde 9 kişi öldü
Japonya'da düşen helikopterde 9 kişi öldü

Kampüs ranta açıldı

Kampüs alanı ranta açıldı karar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle onaylandı. Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün yer aldığı 26 dönümlük araziye konut ve ticari birimler yapılması kararlaştırıldı.

Kampüs ranta açıldı

26 dönümlük arazi ranta çevrildi öğrencilerin kampüs hayatı engellendi.

Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü’nün yer aldığı 26 dönümlük araziye konut ve ticari birimler yapılması amacıyla ranta açıldı.

İmar planı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geçen şubat ayında yapılan yeni imar planıyla da arazideki Üniversite alanı fonksiyonu kaldırıldı. Alana konut ve ticari birimler yapılması kararlaştırıldı.

Kampüs hayayatını engelleyecek imar planına 8 Eylül'e kadar itiraz edilebelicek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #marmara üniversitesi #Nişantaşı Kampüsü #Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.