Kampüste korku dolu anlar: Sahipsiz köpeklerden kaçarken istinat duvarından düştü

Kırıkkale Üniversitesi kampüsünde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir üniversite öğrencisi, kaçarken istinat duvarından düşerek yaralandı. Olay, 6 Nisan’da Yahşihan ilçesinde bulunan Kırıkkale Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesi'nde meydana geldi.

İnşaat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Arda Aydın (18), kuzeniyle birlikte kampüs içerisinde yürüyüş yaparken bir anda karşılarına çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Genç öğrenci, kaçarken yaklaşık 2 metre yükseklikteki istinat duvarından atladı. Düşmenin etkisiyle bacağı kırıldı.

O anlar üniversite kampüsünde yer alan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sahipsiz köpeklerin koşarak öğrencilere doğru yöneldiği, öğrencilerin panikle kaçtığı, Arda Aydın’ın ise istinat duvarından atladığı görülüyor.

“KORKULUK YOKTU, YÜKSEKLİĞİ FARK ETMEDİM”

Tedavisinin ardından taburcu edilen ve açıklamalarda bulunan Aydın, yaşadığı anları şu sözlerle anlattı:

"Köpeklerden kaçarken bir düzlük gördüm. Aşağısının yüksek olduğunu fark etmedim, korkuluk falan da yoktu. Oradan atlayınca bacağım kırıldı. Bu anlamda sorumlu kimse, şikayetçiyim. O köpeklerin orada ne işi var? Üniversitede bir sürü öğrenci bulunuyor. Köpekler kovalarken bir ara yanıma kadar geldi. Isırmaya çalıştılar ama kaçtık. Kaçarken yüksekten atlayınca yaralandım. Ardından ameliyata girdim. Bu hafta da sınavlarım vardı. Belki de 2-3 ayım gitti. Bilmiyorum artık, bu işin sorumlusu kimse ilgilenilmesini istiyorum."

Ailenin avukatı Murat Yıldırım, olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın adli soruşturma başlattığını ve süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Adli soruşturma Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. İdari ve hukuksal yönü de bulunan bu elim olayın tüm süreçlerinin yakından takipçisi olacağız."