Kamu çalışanları bakanlık önünde

4 gündür Çalışma Bakanlığı önünde oturma eyleminde olan Kamu Birliği Konfederasyonu, SAVDES-SEN ve TEÇ-SEN’e üye memurlar ortak açıklama yaptı. “Kendimizi kandırılmış hissediyoruz” diyen memurlar, “3600 ek gösterge, mülakat kaldırılacak” yazılı pankartlar taşıdı.

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Kamu çalışanları bakanlık önünden “veriler sözler tutulsun” diye seslendi.

Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Savunma ve Destek Hizmetleri Sendikası ile Güvenlik Çalışanları Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminden sonra açıklama yaptı.

Memurlar adına açıklamayı Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel okudu.

Ümit Demirel, seçimler öncesinde memur ve emekliye verilen sözlerin tutulmasını istedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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