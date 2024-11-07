Kamu çalışanları bakanlık önünde
4 gündür Çalışma Bakanlığı önünde oturma eyleminde olan Kamu Birliği Konfederasyonu, SAVDES-SEN ve TEÇ-SEN’e üye memurlar ortak açıklama yaptı. “Kendimizi kandırılmış hissediyoruz” diyen memurlar, “3600 ek gösterge, mülakat kaldırılacak” yazılı pankartlar taşıdı.
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Kamu çalışanları bakanlık önünden “veriler sözler tutulsun” diye seslendi.
Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Savunma ve Destek Hizmetleri Sendikası ile Güvenlik Çalışanları Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminden sonra açıklama yaptı.
Memurlar adına açıklamayı Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel okudu.
Ümit Demirel, seçimler öncesinde memur ve emekliye verilen sözlerin tutulmasını istedi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi