Kamu çalışanları bakanlık önünde

Kamu çalışanları bakanlık önünden “veriler sözler tutulsun” diye seslendi.



Kamu Birliği Konfederasyonu'na bağlı Savunma ve Destek Hizmetleri Sendikası ile Güvenlik Çalışanları Sendikası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminden sonra açıklama yaptı.



Memurlar adına açıklamayı Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ümit Demirel okudu.



Ümit Demirel, seçimler öncesinde memur ve emekliye verilen sözlerin tutulmasını istedi.