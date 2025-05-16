Kamu işçicilerinin zam pazarlığında sonuç çıkmadı: İşçiler masadan kalkabilir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya hükümet adına Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, işveren tarafını temsilen Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi tarafını temsilen ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yöneticileri katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, dördüncü toplantıya da ücret teklifi getirilmemesi halinde masaya oturmayacaklarını ifade etti.

"Teklif gelmezse tekrar bir araya gelmeyiz"

Ağar, "Müzakereler devam ediyor ancak halen ücrete dair bir rakam verilmedi. Eğer bir sonraki toplantıda da teklif gelmezse süreci tıkayan taraf olmayacağız ama toplantıya katılmamayı değerlendiririz" dedi.

"Grev süreci başlıyor"

Alt sendikalarda yürütülen görüşmelerin arabuluculuk aşamasına geldiğini belirten Ağar, "15 günlük bir süre ve ek 6 gün uzatma hakkı var. Bu sürecin sonunda 53 gün içinde grev kararı alınabilir. Ancak biz grev sürecine gidilmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İşçi artık geçinemiyor"

Hayat pahalılığına da dikkat çeken Ağar, geçim şartlarının her geçen gün ağırlaştığını vurguladı. "Geçmişte asgari ücretin üçte biriyle kira ödenebiliyordu, şimdi ise asgari ücretin üzerine para eklemek gerekiyor. İşçi geçinemiyor, bu tablo göz ardı edilemez" dedi.

Dördüncü toplantının tarihi önümüzdeki hafta içinde belirlenecek.