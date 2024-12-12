Kamu kurumlarına alım yapılacak: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı
2024 yılında KPSS’li ve KPSS’siz kamu personeli alım ilanları yayınlandı. Kamu kurumları çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapıyor. Bazı kurumlar KPSS şartı ararken, Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi KPSS şartı aramayan ilanlar da mevcut.
Kamu personeli alım ne zaman? Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar:
Öne Çıkan Kamu Personeli Alım İlanları:
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 9-13 Aralık (İşçi ve uzakyol birinci zabiti)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa: 10-24 Aralık (Bilişim personeli)
Mersin Üniversitesi: 11-25 Aralık (Sözleşmeli personel)
Türkiye Petrolleri A.Ş.: 10-16 Aralık (Personel)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: 10-25 Aralık (Sözleşmeli personel)
TÜBİTAK: 10-31 Aralık (İşçi)
Ege Üniversitesi: 9-20 Aralık (Sözleşmeli personel ve gemi adamı)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı: 12-26 Aralık (Personel ve meslek personel yardımcısı)
Karayolları Genel Müdürlüğü: 9-13 Aralık (Sürekli işçi)
Sağlık Bakanlığı: 9-13 Aralık (Sağlık uzman yardımcısı)
Bu ilanlar dışında da düzenli olarak yeni duyurular ekleniyor. Detaylar için ilgili kurumların resmi sayfaları takip edilebilir.