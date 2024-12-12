Kamu kurumlarına alım yapılacak: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı

2024 yılında KPSS’li ve KPSS’siz kamu personeli alım ilanları yayınlandı. Kamu kurumları çeşitli pozisyonlar için personel alımı yapıyor. Bazı kurumlar KPSS şartı ararken, Türkiye Taş Kömürü Kurumu gibi KPSS şartı aramayan ilanlar da mevcut.

Mert Sagit Mert Sagit
Kamu kurumlarına alım yapılacak: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı
Yayınlanma:

Kamu personeli alım ne zaman? Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar:

Öne Çıkan Kamu Personeli Alım İlanları:

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 9-13 Aralık (İşçi ve uzakyol birinci zabiti)
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa: 10-24 Aralık (Bilişim personeli)
Mersin Üniversitesi: 11-25 Aralık (Sözleşmeli personel)
Türkiye Petrolleri A.Ş.: 10-16 Aralık (Personel)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi: 10-25 Aralık (Sözleşmeli personel)
TÜBİTAK: 10-31 Aralık (İşçi)
Ege Üniversitesi: 9-20 Aralık (Sözleşmeli personel ve gemi adamı)
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı: 12-26 Aralık (Personel ve meslek personel yardımcısı)
Karayolları Genel Müdürlüğü: 9-13 Aralık (Sürekli işçi)
Sağlık Bakanlığı: 9-13 Aralık (Sağlık uzman yardımcısı)

Bu ilanlar dışında da düzenli olarak yeni duyurular ekleniyor. Detaylar için ilgili kurumların resmi sayfaları takip edilebilir.

Türkiye ara bulucu oldu: Somali ve Etiyopya sorunları çözüldüTürkiye ara bulucu oldu: Somali ve Etiyopya sorunları çözüldüDış Politika
kamu kurumları kamu personeli seçme sınavı
Günün Manşetleri
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanığın yargılanmasına başlandı
Çanakkale'de şiddetli deprem
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
Gazze'de can kaybı 44 bin 835'e yükseldi
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye yeni finansman
Terör örgütü DEAŞ'a "Gürz-29" darbesi
"İzin vermeyeceğiz..."
Güney Kore Devlet Başkanı'ndan "sıkıyönetim" açıklaması
İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonu
La Nina geliyor...
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı
Çanakkale'de şiddetli deprem Çanakkale'de şiddetli deprem
Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması Pentagon'dan kritik Türkiye açıklaması
Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu! Teröristlerin karargah olarak kullandığı okulda tünel bulundu!
La Nina geliyor... La Nina geliyor...