Kamu kurumlarına alım yapılacak: Sözleşmeli, memur, işçi alımları ilanı yayımlandı

Kamu personeli alım ne zaman? Kamu personeli alım ilanları (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) sayfasında yayımlanan ilanlardan bazıları şunlar:

Öne Çıkan Kamu Personeli Alım İlanları:

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü: 9-13 Aralık (İşçi ve uzakyol birinci zabiti)

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa: 10-24 Aralık (Bilişim personeli)

Mersin Üniversitesi: 11-25 Aralık (Sözleşmeli personel)

Türkiye Petrolleri A.Ş.: 10-16 Aralık (Personel)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi: 10-25 Aralık (Sözleşmeli personel)

TÜBİTAK: 10-31 Aralık (İşçi)

Ege Üniversitesi: 9-20 Aralık (Sözleşmeli personel ve gemi adamı)

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı: 12-26 Aralık (Personel ve meslek personel yardımcısı)

Karayolları Genel Müdürlüğü: 9-13 Aralık (Sürekli işçi)

Sağlık Bakanlığı: 9-13 Aralık (Sağlık uzman yardımcısı)

Bu ilanlar dışında da düzenli olarak yeni duyurular ekleniyor. Detaylar için ilgili kurumların resmi sayfaları takip edilebilir.