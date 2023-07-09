Kamu mühendisleri alanlara indi! Özlük haklarının iyileştirilmesini istediler

En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasına ilişkin teklif, memur emeklilerine yapılması planlanan artış derken gelir dağılımındaki adaletsizlik isyan noktasına getirdi.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle Ankara'da toplandı. Anıtpark'ta bir araya kamu çalışanları ücret dengesizliğinin düzeltilmesini istedi. Mühendislik Meslek Kanunu da talepler arasında yer aldı.

Kamu mühendislerinin eylemine Vatan Partisi de destek verdi. Vatan Partisi Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları Merkez Büro Başkanı Mustafa Aynur ve üyeleri de katıldı.

Kamu Mühendisleri Platformu Kurucusu Ahsen Yalçın Açıkgöz bir basın açıklaması yaptı. Açıkgöz şunları kaydetti:

- Meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı unvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kamu mühendisleri, kamuda mühendislere denk sayılan mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Hatta amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir. Oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için; Kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak “Teknik Sorumluluk Ödemesi’’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz