Kamuda Mülakat Tartışması Devam Ediyor

Mülakat tartışmaları devam ediyor. Öğretmenler haksız yere yapılan torpilleri gerekçe göstererek, mülakatın kaldırılmasını istedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise katıldığı televizyon programında “Kendisini ifade edemediğini bilmediğim bir kişiye çocuğunuzu emanet edemem” sözleriyle eğitim fakültesini hedef aldı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim öncesi kamuda mülakatın kaldırılacağını vaat etmişti. Seçim bitti, mülakatın kaldırılmasını bekleyen öğretmenler yeni bir gündem ile karşı karşıya. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yüzde 50, mülakat olacağını söyledi.



Bakan Tekin'in, katıldığı televizyon programında kullandığı ifadeler de eğitimcilerden tepki topladı.



Eğitimci Turgay Kaçan, Bakan Tekin’in sözleriyle eğitim fakültelerini hedef aldığını belirtti.



Peki, eğitim fakülteleri, geleceğin öğretmen adayı olacak öğrenciler için yetersiz mi?



