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Kamyonet duraktaki belediye otobüslerine çarptı: 5 yaralı

Bornova ilçesinde, kamyonetin durakta yolcu indirmek için bekleyen belediye otobüslerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kamyonet duraktaki belediye otobüslerine çarptı: 5 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, kamyonetin durakta yolcu indirmek için bekleyen belediye otobüslerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Altuntaş yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 35 HPM 89 plakalı kamyonet, 467'nci Sokak'taki durakta yolcu indirmek için duran 35 HD 3688 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otobüs, durakta bekleyen 35 HHG 98 plakalı başka bir otobüse çarptı.

Kazada, otobüslerdeki yolculardan 5'i yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yolcu #kaza #izmir #belediye otobüsü
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