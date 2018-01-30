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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane'de yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü bir saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü bir saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane'den Trabzon'a giden Ali Demirci idaresindeki 61 JD 039 plakalı kamyonet, Zigana Tüneli yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralanan Demirci, ihbar üzerine olay yerine gelen Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 sağlık ekipleri ve vatandaşlarca, 100 metrelik uçurumdan yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sedyeyle çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Demirci, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD ekipleri, kamyonette başka kişilerin olma ihtimaline karşın olay yerinde arama yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #gümüşhane #AFAD
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