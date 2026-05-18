Kamyonetin arkasında sürüklenen köpek görüntüleri gündem olmuştu! Şüpheliye adli kontrol

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, X isimli sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, seyir halindeki 55 plakalı açık kasa bir kamyonetin arkasına iple bağlı bir köpeğin yolda sürüklendiği tespit edildi. Olayın failinin bulunması için Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen operasyonel takip sonucu, olaya karışan araç Amasya'da polis ekipleri tarafından durduruldu ve şüpheli yakalandı.

“DİĞER SÜRÜCÜLERİN UYARISIYLA FARK ETTİM”

Araçta bulunan ve gözaltına alınan 56 yaşındaki Ş.K., beyanında arıcılık işiyle uğraştığını belirtti. Şüpheli, seyir halindeyken diğer sürücülerin uyarısı üzerine kamyonet kasasında bulunan köpeğin boynundaki iple asılı halde sürüklendiğini fark ettiklerini ileri sürdü. Ş.K.'nın iddiasına göre; müdahale ettikleri esnada köpek yaşıyordu ve ip kesildikten sonra olay yerinden kaçtı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Amasya'da yakalanan Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Amasya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, adliyedeki SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden Samsun Adliyesi'ne bağlanarak soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Savcılık makamı, ifade işleminin ardından Ş.K.'nın tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkine karar verdi.

SEGBİS üzerinden Sulh Ceza Hakimliği'nde de ifade veren Ş.K., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.