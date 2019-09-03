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Kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

E.D (24) idaresindeki 16 AR 973 plakalı süt toplama kamyoneti, Yalıntaş Mahallesi'ndeki bir sokakta geri manevra yaptığı esnada, bisiklet süren Alperen Arap'a (5) çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Arap'ı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Çocuk, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #mustafakemalpaşa #bursa
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