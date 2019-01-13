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Kamyonlarla getirilen karla kışın keyfini yaşadılar

Alanya'da belediye ekiplerince yüksek kesimlerden toplanan 8 kamyon kar, ilçe merkezine taşındı. Kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

Kamyonlarla getirilen karla kışın keyfini yaşadılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde çocuklar, belediye ekiplerince yüksek kesimlerden toplanıp ilçe merkezine taşınan karla, kışın keyfini yaşadı.

Belediye ekiplerince kentin yüksek kesimlerinden toplanan 8 kamyon kar, ilçe merkezine taşınarak meydana döküldü.

Burada kar topu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara zaman zaman aileleri de katıldı. Çocuklar ve aileleri, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatil merkezi Alanya'nın sıcak iklime sahip olduğunu, kış aylarında kent merkezine kar yağmadığını söyledi.

Birçok Alanyalının karı sadece kartpostallarda ve televizyonlarda gördüğünü belirten Yücel, "Başta çocuklar olmak üzere vatandaşların güzel bir hafta sonu yaşamasını istedik. Buraya gelen herkes için iyi bir hafta sonu etkinliği oldu." dedi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #alanya
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