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Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı

İznik ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperinin üst geçide çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kamyonun açık kalan damperi üst geçide çarptı: 3 yaralı

 Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonun açık kalan damperinin üst geçide çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sezgin Daş (42) idaresindeki 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonunun açık kalan damperi, Bursa-Yalova karayolu İznik-Gemlik yol ayrımında araç üst geçidine çarptı.

Kazada, sürücü Daş ile araçtaki Hüseyin Demir (47) ve Mustafa Turna çarpmanın etkisiyle ön camdan yola savrularak yaralandı.

Yaralılardan Daş ile Demir olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesine, Turna ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Beyin travması geçirdiği öğrenilen Sezgin Daş'ın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, kazaya karışan kamyonun çekilmesinin ardından normale döndü.


Kaynak: AA
Etiketler; #bursa #damper #iznik #kamyon #trafik kazası #üst geçit
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