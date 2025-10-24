Kan donduran baba cinayeti! Yatağında öldürülen babanın katili 14 yaşındaki oğlu çıktı

Şırnak’ın İdil ilçesinde meydana gelen ve babasını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki bir çocuk, güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde komşu il Mardin'in Midyat ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kan donduran olay 23 Ekim 2025 günü Şırnak'ın İdil ilçesinde ortaya çıktı. 40 yaşındaki M.Ş.Ö. isimli şahıs, ikamet ettiği evinde, yatağında ateşli silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olayın hemen ardından, cinayetin aydınlatılması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

KATİL ZANLISI ÖZ OĞLU ÇIKTI!

Yürütülen soruşturma ve toplanan deliller neticesinde, M.Ş.Ö.'nün katil zanlısının kendi öz oğlu, 14 yaşındaki İ.Ö. olduğu tespit edildi. Bu şok edici tespitin ardından firari durumdaki çocuğun yakalanması için derhal harekete geçildi.

Şüpheli çocuğun yakalanması amacıyla Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma başlattı.

Elde edilen istihbarat bilgileri doğrultusunda, şüphelinin Mardin'in Midyat ilçesinde olduğu belirlendi. Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonla firari İ.Ö., Midyat'ta yakalanarak gözaltına alındı.