Kan donduran cinayet! Altın bilezikleri için komşusunu öldürdü

Denizli'nin Çivril ilçesinde, komşusunu altın bilezikleri için öldüren kadın ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı. Cinayetin detayları kan dondurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kan donduran cinayet! Altın bilezikleri için komşusunu öldürdü
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Denizli'nin Çivril ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen korkunç cinayet, mahallede büyük şok yarattı. 54 yaşındaki Serpil Girgin, komşusuna gitmek için evinden ayrıldıktan sonra günlerce kendisinden haber alınamadı. Yapılan aramalar sonucunda, Girgin’in cansız bedeni 29 Ocak'ta komşusu U.A'nın evinin bahçesinde, bir çuvalın içinde bulundu.

Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, U.A. ve onun arkadaşı T.Ö'yü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda U.A, Girgin’i altın bilezikleri için öldürdüğünü ve cesedi saklamak için T.Ö'den yardım aldığını itiraf etti.

ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA ÇUVALA KOYDU

U.A, ifadesinde Serpil Girgin’i evine davet ettiğini ve burada öldürdüğünü, ardından kolundaki üç bileziği aldıktan sonra cesedi çuval içine koyduğunu söyledi. Daha sonra arkadaşı T.Ö.’yü çağırarak cesedi evinin bahçesine sakladıklarını anlattı.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan dört kişiden H.Ç. ve A.D. serbest bırakılırken, U.A. ve T.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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