Kan donduran iddia: "Altınlarımı geri vermedi" dedi, oğlunu öldürdü!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir baba ile oğlu arasında başlayan 'altın' tartışması felaketle sonuçlandı. Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada öfkesine hakim olamayan baba, öz oğlunu göğsünden bıçakladı.

Olay, dün Çanakkale’nin Çan ilçesinde meydana geldi. Bölgede süt ürünleri işletmeciliği yapan Erkan Elmas ile babası M.E. arasında bir süredir devam eden mali anlaşmazlık, iddiaya göre dün akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Erkan Elmas, babası M.E.'den aldığı altınları geri veremeyince ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine sinirlerine hakim olamayan baba M.E., eline aldığı bıçakla oğlunun üzerine yürüdü. Baba M.E., çıkan arbede sırasında oğlu Erkan Elmas’ı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Elmas'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erkan Elmas, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından baba M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, emniyet güçleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

çanakkale
