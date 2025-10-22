Kan donduran ifadeler! Kızını ve 7 yaşındaki torununu öldüren baba hâkim karşısında

Eskişehir’de kızı ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında öldüren Osman Nuri K.’nın yargılamasında tanık ifadeleri dikkat çekti. Maktulün annesi “Çöp atmaya gitmiştim, döndüğümde torunum kanlar içindeydi” dedi. Mahkeme sanığın tutukluluğunun devamına karar verip davayı 17 Aralık’a erteledi

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eskişehir’de kızı Merve Karabaş'ı ve 7 yaşındaki torunu Alp Ata Karabaş'ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Osman Nuri K.'nin davasının ikinci duruşması Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma saat 14.00'te başladı. Müşteki Ahmet Karabaş, sanık Osman Nuri K. ve avukatları salonda hazır bulundu. Adana'da bulunan tanık Hatice K. ile sanığın bacanağı Alaattin Yaman SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

ÇOCUK KAÇARKEN ARKASINDAN ATEŞ ETMİŞ

Maktulün annesi Hatice K., duruşmada olay gününü anlatarak, "Çöp atmaya gitmiştim, geldiğimde torunum kanlar içerisinde yerde yatıyordu" dedi. Hatice K. ayrıca, "Çocuk kaçarken arkasından ateş etmiş" ifadelerini kullandı. Hatice K., sanığın kızının adresini nereden bulduğunu bilmediğini söyledi.

Olayın 13 Haziran 2024'te Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta gerçekleştiği belirtildi. İddialara göre, Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K. (60), kızı Merve Karabaş'ı (31) ve torunu Alp Ata Karabaş'ı (7) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı, olayın ardından yakalanıp tutuklandı; ilk kez 16 Temmuz 2025'te hakim karşısına çıktı.

Müşteki Ahmet Karabaş, duruşmada, olay sonrası evinde bulunan karışıklığı ve eşyaların kargolandığını belirterek, Hatice K.'nin evden pay istediğini ve Merve'nin kartlarını alarak "Maaşı benim olacak" dediğini iddia etti.

Sanığın bacanağı Alaattin Yaman, Hatice ile sanık arasında ailevi sıkıntılar bulunduğunu, Hatice'nin Adana'da kısa süre kendilerinin yanında kaldığını ve Hatice'nin kızı gelmeden 3-5 gün önce sanıkla baş başa görüştüğünü söyledi. Yaman, sanığın Merve'nin açık ev adresini bilmediğini ve nasıl öğrendiğini bilmediğini kaydetti.

TELEFONLAR İNCELENDİ

Mahkeme heyeti, telefon incelemesi sonucu ele geçirilen ekran görüntüsü ile ilgili olarak sanık Osman Nuri K.'ye soru yöneltti. Osman Nuri K., "Bana göstermiş olduğunuz adresi kimin gönderdiğini hatırlamıyorum. Sanırım bu adresi internetten buldum. Gösterdiğiniz ekran görüntüsündeki yazı bana ait değildir" dedi.

Heyet, Hatice K.'nin soruşturma ve mahkeme beyanlarında ismi geçen komşusunun duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi. Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) Hatice K.'nin kullandığı cep telefonunun görüşme kayıtlarının çıkarılması istendi; Hatice'nin olay öncesinde veya sırasında sanık ile irtibatının olup olmadığının araştırılacağı açıklandı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği duruşma sonrası bir basın açıklaması yaptı. Dernek gönüllü avukatı Hediye Gökçe Baykal, soruşturmadan bu yana sanığın tek başına hareket etmediğine, adresi tek başına bulamayacağına ilişkin şüpheleri bulunduğunu belirterek, "Birisinin ona yardım ettiğini düşünüyoruz, bu anlamda da şüphelerimiz annede" dedi. Baykal, annenin beyanlarının tutarsız olduğunu ve HTS kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini söyledi.

Mahkeme, duruşmayı 17 Aralık 2025 saat 14.00'e erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir
