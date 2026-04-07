Kan donduran itiraf! Kocam kayıp diye polise gitmişti... Cesedi 15 parçaya bölüp çöpe atmış!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eşi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 77 yaşındaki A.F.U.'nun öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört şüpheliden biri olan maktulün 69 yaşındaki eşi A.U. tutuklandı.

KAYIP BAŞVURUSUNDAKİ ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Olay, 30 Ocak 2026 tarihinde Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi İzzet Sokak'ta başladı. Saat 21.25 sıralarında emniyete giden A.U., 77 yaşındaki eşi A.F.U. için kayıp başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Soruşturma sürecinde eş A.U.'nun emniyete verdiği ifadelerde çelişkiler olduğu tespit edildi.

İfadelerdeki tutarsızlıklar üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi. Bu kapsamda Kriminal Şube Müdürlüğü ekipleri çiftin yaşadığı evde detaylı incelemeler yaptı. Yapılan çalışmalarda kayıp şahsa ait biyolojik bulgulara ulaşıldı. Elde edilen deliller üzerine olayın ev içerisinde gerçekleşmiş olabileceği değerlendirilerek soruşturma genişletildi.

CESEDİ 15 PARÇAYA BÖLÜP ÇÖPE ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli, 3 Nisan 2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.U., emniyetteki sorgusunda eşinin merdivenlerden düştüğünü, hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettiğini öne sürdü. A.U., olay sonrası kendisinden şüphelenileceği korkusuyla cesedi yaklaşık 15 parçaya ayırdığını ve evine yakın farklı çöp konteynerlerine bıraktığını ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.U., 5 Nisan 2026 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin cinayete ve cesedin akıbetine yönelik olayla ilgili yürüttüğü detaylı soruşturma devam ediyor.