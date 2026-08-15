Kan donduran kavga: Tartıştığı arkadaşını boynundan bıçakladı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçaklı kavgada boynundan aldığı darbeyle ağır yaralanan genç hastanede yaşam mücadelesi verirken, saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kan donduran kavga: Tartıştığı arkadaşını boynundan bıçakladı!
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Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde bir araya gelen M.K. (23) ile arkadaşı T.K. (25) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Başlangıçta sözlü olarak ilerleyen gerginlik, kısa süre içinde büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

ARKADAŞINI BOYNUNDAN BIÇAKLADI

Kavga esnasında T.K., yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak arkadaşı M.K.'ya saldırdı. Boynundan aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan genci gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık personeli, ağır yaralanan M.K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan genç, detaylı tedavi için Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SALDIRGAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın hemen ardından harekete geçen jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren T.K.'yı gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli, buradaki ifade ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan T.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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