Kan donduran olay: 14 yaşındaki çocuk otobüs durağında başından vurulmuş halde bulundu!

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Cengiz Efe M. bir otobüs durağında hareketsiz olarak bulundu. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, çocuğun silahla başından vurulduğu tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuk, acil olarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilmesinin ardından gece saatlerinde Cengiz Efe M.'nin ölüm haberi geldi.

ÖLÜM HABERİNİN ARDINDAN YAŞAM BELİRTİSİ GÖSTERDİ

Hastaneye ulaştırıldığında durumu kritik olan Cengiz Efe M. için alınan ölüm haberine rağmen tıbbi müdahaleler sürdürüldü. Doktorların acil servisteki yoğun çabası ilerleyen saatlerde sonuç verdi ve çocuk yeniden kalp atımı sağlandı.

Sabah saatlerinde yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise küçük çocuğun gece saatlerinde yapılan tıbbi müdahale ile tekrar hayata döndürüldüğü belirtilerek Atatürk Devlet Hastanesi’nde ölü olduğu bilgisi alındığı ancak devam eden tıbbi müdahale esnasında yaşam belirtisi göstermesi üzerine, saat 03.00 itibarıyla Kocaeli Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakıma sevk edildiği bildirildi. Cengiz Efe M.'nin hayatta kalma mücadelesi Kocaeli'deki hastanede devam ediyor.