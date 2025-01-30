Kan donduran olay: 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine fırlattı!

İddiaya göre, bir süredir eşi H.Ö. ile sorun yaşayan K.Ö., tartışma sırasında bebeğini şiddetle cam sehpanın üzerine attı. Hareketsiz kalan oğlunun öldüğünü sanan baba, eşinin dışarı çıkmasını engelleyerek yardım çağırmasını da önledi.

H.Ö., uzun süre direndiği eşinden güçlükle kurtularak bebeğini hastaneye yetiştirdi. Tedavi altına alınan bebek, müşahede sürecinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası K.Ö.’nün, eşinin evden ayrılmasının ardından yakınlarını çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya dair izleri yok etmeye çalıştığı iddia edildi. Ayrıca, babanın kavgada kullandığı cam sehpayı dışarı çıkardığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.