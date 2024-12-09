Kan donduran olay: Bir baba, ailesini yok etti

Mersin'de yaşanan trajik olayda, finansal yatırım danışmanı Zafer Çakmak (46), önce eşi Leyla Çakmak’ı (50) öldürdü, ardından oğlu Muhammed Emin Çakmak’ı (8) başından vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kan donduran olay: Bir baba, ailesini yok etti
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Olay, Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde 7 Aralık günü gerçekleşti. Leyla Çakmak’ı öldürdükten sonra oğlu Muhammed Emin’i yanına alarak kaçan Zafer Çakmak, polis tarafından her yerde aranıyordu. Şüpheli, bir gün sonra akşam saatlerinde otomobiliyle bir otelin önüne geldi. Yaralı halde bulunan Çakmak'ın yanında, arka koltukta başından vurulmuş olan oğlu Muhammed Emin’in cansız bedeni bulundu. Sağlık ekipleri çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit ederken, Zafer Çakmak göğsündeki ağır yarası nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Muhammed Emin Çakmak’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Küçük çocuk, Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi Medine Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güneykent Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Zafer Çakmak’ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor.

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