Kan donduran olay: Durakta bekleyen eşini vurdu, polise teslim oldu

Şanlıurfa'da durakta bekleyen bir çocuk annesi Emine Dişçi (60), boşanma aşamasında olduğu eşi Ahmet Dişçi (67) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan ise olay yerinde bekleyip polise teslim oldu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kan donduran olay: Durakta bekleyen eşini vurdu, polise teslim oldu
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Olay, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadıkları öğrenilen Emine ile Ahmet Dişçi, durakta karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ahmet Dişçi, üzerindeki tabancayla eşine peş peşe ateş etti. Silah sesleri çevrede büyük tedirginliğe neden olurken, ağır yaralanan Emine Dişçi yere yığıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle sakinleşen Ahmet Dişçi, elindeki tabancayla birlikte olay yerinde polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralı Emine Dişçi ise çevredekiler tarafından özel bir araçla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE ŞİKAYET ETMİŞ: UZAKLAŞTIRMA KARARI VAIYMIŞ

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen Ahmet Dişçi'yi gözaltına aldı. Yapılan ilk incelemelerde, şüphelinin, eşinin daha önce yaptığı şikayet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu ve çiftin bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ahmet Dişçi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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