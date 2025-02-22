Kan donduran olay: Poşetten bebek çıktı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kan donduran olay: Poşetten bebek çıktı
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Esenli Köyü kırsalında vatandaşlar tarafından bir poşet içinde yeni doğmuş bir kız çocuğunun cesedi bulundu. Olay, köy civarındaki bir noktada meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, yol kenarında terkedilmiş bir poşeti fark etti. İçerisinde bebek cesedi olduğunu gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek, inceleme başlatıldı.

Bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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