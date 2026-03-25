Kan donduran olay! Tartıştığı babasını sırtından bıçakladı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi'nde saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, 32 yaşındaki M.Ç.A., 59 yaşındaki babası Ş.A.'yı çıkan kavga sonucunda bıçakla yaraladı. Sırtından ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan baba hastanede tedavi altına alınırken, babasını yaralayan oğul emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde baba Ş.A. ile oğlu M.Ç.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Bu tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziksel bir kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç.A., babasına bıçakla saldırdı. Meydana gelen arbedede Ş.A., oğlunun savurduğu bıçak darbeleriyle bacak ve sırt bölgelerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı babaya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ş.A., müdahalenin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ OĞUL GÖZALTINDA

Olay yerinde güvenlik önlemi alan ve çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.Ç.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, yetkililer olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğünü bildirdi.