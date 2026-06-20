Kan donduran vahşet: 34 yaşındaki evlat bir avuç buğday için öz babasını katletti!

Olay, Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan elde edilen buğdayın bölüştürülmesi sırasında Mesut D. (34) ile babası Nesih D. (63) arasında anlaşmazlık yaşandı. Ürün dağıtımında kendisine daha az buğday verildiğini savunan Mesut D., tartışmanın alevlenmesiyle birlikte belinden çıkardığı silahı babasına doğrultarak ateşledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine Ağaçsever köyüne hızla sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nesih D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Çınar Devlet Hastanesine nakledildi.

Acil serviste tedavi altına alınan talihsiz adam, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.