Kan donduran vahşet: 34 yaşındaki evlat bir avuç buğday için öz babasını katletti!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde buğday hasadı paylaşımı sırasında çıkan kavgada 34 yaşındaki Mesut D., kendisine eksik ürün verildiğini öne sürerek 63 yaşındaki babası Nesih D.'yi silahla vurarak öldürdü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kan donduran vahşet: 34 yaşındaki evlat bir avuç buğday için öz babasını katletti!
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Olay, Çınar ilçesine bağlı Ağaçsever köyünde meydana geldi. İddiaya göre, tarladan elde edilen buğdayın bölüştürülmesi sırasında Mesut D. (34) ile babası Nesih D. (63) arasında anlaşmazlık yaşandı. Ürün dağıtımında kendisine daha az buğday verildiğini savunan Mesut D., tartışmanın alevlenmesiyle birlikte belinden çıkardığı silahı babasına doğrultarak ateşledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine Ağaçsever köyüne hızla sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan Nesih D., olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından vakit kaybetmeden Çınar Devlet Hastanesine nakledildi.

Acil serviste tedavi altına alınan talihsiz adam, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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