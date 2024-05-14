Kanada Dışişleri Bakanı Joly, Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımızın, konuk Bakan ile gerçekleştireceği görüşmelerde, ikili ilişkiler ve Gazze'deki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.