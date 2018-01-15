Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları anlatacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları anlatacak.



Bakan Arslan, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011'de açıklanan ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin detayları paylaşacağı basın toplantısı düzenleyecek.



Daha önce proje kapsamında 5 alternatif üzerinde çalışıldığını belirten Arslan, söz konusu çalışmanın tamamlandığını söylemişti.



Arslan, projenin, yap-işlet-devret kamu-özel iş birliği karma modeliyle yapılacağını, Kanal İstanbul çevresindeki yapılaşmanın kentsel dönüşümle çözüleceğini kaydetmişti.