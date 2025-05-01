Kanal İstanbul için net mesaj: “Asla vazgeçmedik, kesinlikle yapacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gündemdeki mega projelerden biri olan Kanal İstanbul hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, projenin rafa kaldırıldığına dair iddialara net bir yanıt verdi.

Kanal İstanbul’un Türkiye açısından stratejik bir gereklilik olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Kanal İstanbul Türkiye’nin bir ihtiyacıdır. Kesinlikle yapacağız, asla vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.