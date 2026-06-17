Kanala girdi, akıntıya kapıldı! 15 yaşındaki Harun'dan acı haber

Adana'nın Seyhan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Harun Dalçek, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle serinlemek amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Harun Dalçek, bir süre sonra akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

ÇEVREDEKİLER SUDAN ÇIKARDI AMA YETMEDİ

Gencin suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale ederek Dalçek'i sudan çıkarmayı başardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Dalçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan feci boğulma olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.