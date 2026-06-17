Kanala girdi, akıntıya kapıldı! 15 yaşındaki Harun'dan acı haber

Adana'da bunaltıcı sıcaklardan kaçmak isteyen 15 yaşındaki bir gencin serinleme serüveni feci bir trajediyle son buldu.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Kanala girdi, akıntıya kapıldı! 15 yaşındaki Harun'dan acı haber
Yayınlanma:

Adana'nın Seyhan ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Harun Dalçek, akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bunaltıcı sıcaklar nedeniyle serinlemek amacıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Harun Dalçek, bir süre sonra akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı.

ÇEVREDEKİLER SUDAN ÇIKARDI AMA YETMEDİ

Gencin suda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale ederek Dalçek'i sudan çıkarmayı başardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Harun Dalçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, yaşanan feci boğulma olayıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Threads kullanıcılarına büyük sürpriz! Türkiye'de yeniden erişime mi açıldı?Threads kullanıcılarına büyük sürpriz! Türkiye'de yeniden erişime mi açıldı?Gündem
Ne aşısı var ne ilacı... Tarihin en yıkıcı virüs dalgası yayılıyor! Küresel salgın kapıda mı?Ne aşısı var ne ilacı... Tarihin en yıkıcı virüs dalgası yayılıyor! Küresel salgın kapıda mı?Dünya
İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
Adana adana akıntı acı haber boğulma
Günün Manşetleri
Örgütün sözde sorumlusu yakalandı
CHP'de 3 il başkanı görevden alındı
Amerikan emperyalizminin Halkbank kumpası çöktü
45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
Marmara Depremi sonrası korkutan uyarı!
DEAŞ'ın medya sorumlusu yakalandı
Seferihisar Belediyesi'ne 'rüşvet' operasyonu
İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi yayımlandı
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
14 yaşındaki kız çocuğuna şantajla istismar
Çok Okunanlar
45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı 45 şehre MGM'den son dakika şiddetli yağmur ve sel uyarısı
1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 1 Milyon 100 Bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak Bugün evden çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı, öğle saatlerinde başlayacak
Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları Motorine üst üste ikinci indirim geldi! İşte il il akaryakıt fiyatları
İstanbul 18 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak! İstanbul 18 Haziran elektrik kesintisi programı: O ilçelerde gün boyu elektrik olmayacak!