Kandilli Rasathanesi Müdürü'nden İstanbul Depremi açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, ülkenin 10 ilinde 13.5 milyon nüfusun yaşadığı 500 kilometrelik alanda büyük bir yıkıma yol açtı. Depremlerde 42 binden fazla kişinin hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. İki büyük depremin ardından dün de Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldi.

Depremlerin ardından olası Marmara ve İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı.

Prof. Dr. Doğan Kalafat yaptığı açıklamada, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak" ifadelerini kullandı.

'7'nin üzerinde bir deprem'

Haber Global'e konuşan, Doğan Kalafat’ın İstanbul depremi ile ilgili açıklaması şöyle: