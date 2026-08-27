Kandilli ve Meteoroloji aynı anda uyardı: 14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ağustos 2026 Perşembe gününe ilişkin son hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak ve yüksek nem dalgası sürerken, beklenen serinleme haberi uzmanlardan geldi. Cuma gününden itibaren kuzeyden gelen serin hava ve poyraz fırtınasıyla birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz genelinde sıcaklıkların sert bir düşüş yaşaması, İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde termometrelerin 18 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Bugün ise Edirne, Kırklareli, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak geçişleri görülecek.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan meteoroloji mühendisi Adil Tek, hava durumundaki ani değişime dikkat çekti. Tek, Perşembe günü 31-32 derecelerde seyreden sıcaklıkların, Cuma günü kuzeyden gelen serin hava dalgasıyla birlikte gündüz 21 derecelere, gece ise 18 derecelere kadar düşeceğini belirtti. Cuma sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra kuvvetlenecek sağanak yağışların Cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği, Pazar gününden itibaren ise sistemin doğuya kayarak yerini yeniden 28-29 derecelere bırakacağı bildirildi.
POYRAZ FIRTINASINA DİKKAT: RÜZGAR 60 KM HIZA ULAŞACAK
Meteoroloji uzmanları Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir ve Sinan Şahinoğlu, Kırım üzerinden Karadeniz'e inen alçak basınç sistemiyle birlikte Marmara genelinde saatte 40-60 kilometre hızla esecek fırtınamsı poyraza karşı uyardı. Rüzgarla birlikte Karadeniz kaynaklı nemin üst seviyedeki soğuk havayla birleşmesi sonucu kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.
BÖLGE BÖLGE VE İL İL 27 AĞUSTOS HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu; öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı:
İstanbul: 22°C - 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 20°C - 32°C (Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)
Bursa: 20°C - 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 22°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu:
İzmir: 24°C - 37°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 25°C - 38°C (Parçalı ve az bulutlu)
Muğla: 24°C - 39°C (Az bulutlu ve açık)
Uşak: 17°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık; Toroslar mevkii, Adana'nın kuzeyi ve Antalya'nın iç kesimleri öğleden sonra yerel sağanaklı:
Adana: 26°C - 37°C (Kuzey kesimleri yerel sağanaklı)
Antalya: 26°C - 31°C (İç kesimleri yerel sağanaklı)
Burdur: 19°C - 38°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 25°C - 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri yerel sağanaklı:
Ankara: 19°C - 33°C (Kuzeybatı çevreleri yerel sağanaklı)
Eskişehir: 17°C - 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 20°C - 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Nevşehir: 17°C - 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz parçalı bulutlu; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile iç kesimleri yerel sağanaklı:
Samsun: 21°C - 30°C (Öğleden sonra gök gürültülü sağanaklı)
Trabzon: 22°C - 28°C (Zamanla çok bulutlu, yerel sağanaklı)
Zonguldak: 20°C - 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Rize: 21°C - 29°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)
Bolu: 15°C - 29°C (Güneydoğu çevreleri yerel sağanaklı)
Düzce: 20°C - 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu öğleden sonra yerel kuvvetli sağanaklı; Güneydoğu genelinde hava açık:
Erzurum: 13°C - 28°C (Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanaklı)
Kars: 10°C - 25°C (Öğleden sonra yerel sağanaklı)
Malatya: 20°C - 33°C (Güney kesimleri yerel sağanaklı)
Van: 14°C - 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Diyarbakır: 21°C - 38°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 26°C - 38°C (Az bulutlu ve açık)
Gaziantep: 24°C - 38°C (Az bulutlu ve açık)