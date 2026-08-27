Kandilli ve Meteoroloji aynı anda uyardı: 14 il ve Marmara için sarı kodlu sağanak alarmı!

Yurt genelinde etkili olan bunaltıcı sıcak ve yüksek nem dalgası sürerken, beklenen serinleme haberi uzmanlardan geldi. Cuma gününden itibaren kuzeyden gelen serin hava ve poyraz fırtınasıyla birlikte özellikle Marmara ve Karadeniz genelinde sıcaklıkların sert bir düşüş yaşaması, İstanbul'da gece ve sabah saatlerinde termometrelerin 18 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Bugün ise Edirne, Kırklareli, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak geçişleri görülecek.