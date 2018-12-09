İri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümüyle ''Anadolu aslanı'' olarak anılan kangal köpekleri, yetiştirme merkezinde görüntülendi. Eğiticileri özelliklerini ve kangallara verilen isimleri anlattı.

İri cüsseli ve heybetliler... Görüntüleri ürkütücü olsa da cana yakınlar... Sivas'ın yani Türkiye'nin meşhur kangal köpekleri sadakatleriyle de öne çıkıyor.



Sahipleri ile arasında çok güçlü dostluklar kurabilen kangallar, bu özelliklerinden dolayı aile bireyi gibi değer görüyor.



Eğitim merkezinde görüntülendiler. Pek çok özelliğikleri ile dikkat çekiyorlar. Erkekler için heybetli isimler, dişileri için ise zarif isimler tercih ediliyor.



Kangal kaymakamlığı araştırma ve uygulama dokümantasyon merkezi sorumlusu Arif Pir, kangal köpeklerini anlattı.



Merkezde kayıtlı 40 damızlık kangal köpeği var. Nesillerinin devam için koruma altındalar.



Sadece Türkiye değil dünyadan da talep var. Batı illerinde çiftliklerde, doğu illerinde ise koyun sürülerini korumak için tercih ediliyor.



Kangal köpekleri cana yakınlıkları ile ailelerin birer ferdi olmaya devam ediyor.





ulusal.com.tr