Kanlar içinde kafeye sığındı! Kayseri'deki bıçaklı kavgada 5 şüpheli aranıyor

Olay, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ö. ile isimleri henüz öğrenilemeyen 5 kişi arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Sözlü olarak başlayan anlaşmazlık kısa süre içinde büyüyerek kavgaya dönüştü.

BIÇAKLANDI, KAFEYE SIĞINDI

Kavga sırasında A.Ö. bıçakla yaralandı. Yaralanan şahıs, olay yerinden uzaklaşarak çevredeki bir kafeye sığındı. Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri olay yerinde A.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı şahıs ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karışan ve kavganın ardından kaçan 5 şüpheli şahsı yakalamak amacıyla polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.