Kanlı hesaplaşma: Gönül ilişkisi şüphesi cinayete dönüştü

Olay, Karşıyaka Mahallesi 2158. Sokak'ta, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle evine gitmekte olan Mehmet Tektaş, M.Ç. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Annesiyle gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü Tektaş’a tabancayla 5 el ateş eden M.Ç., olay yerinden babası B.Ç. ile birlikte kaçtı. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle Mehmet Tektaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.

BABA VE OĞUL ANKARA'DA YAKALANDI

Cinayetin ardından polis ekipleri, şüphelileri takibe alarak baba ve oğlu Ankara’nın Elmadağ ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. ve babası B.Ç., "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.