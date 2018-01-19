Nazilli ilçesinde yakalandığı kanseri atlatan Akın Mehrekule, bu kez 10 ay önce geniz kanseri teşhisi konan oğlunun tedavisi için çabalıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan 45 yaşındaki Akın Mehrekule, geniz kanseri teşhisi konan 15 yaşındaki oğlu için şifa arıyor.



İnşaat işçisi Mehrekule, evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 ay önce lise öğrencisi oğlu Tahir'e geniz kanseri teşhisi konulduğunu söyledi.



Mehrekule, oğlunun tedavisiyle ilgilenmek için işe gidemediğini, eğitimine ara veren Tahir'in Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi gördükten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine nakledildiğini anlattı.



Nazilli Kaymakamlığı ve Belediyesinin yardımda bulunduğunu anlatan Mehrekule, kendisinin de 2014 yılında akciğer kanserine yakalandığını, yaklaşık 1 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendiğini dile getirdi.



Yardımlara rağmen büyük sıkıntı maddi sıkıntı çektiklerini belirten Mehrekule, "Allah’tan ümit kesilmez, bizim umudumuz her zaman vardır. Oğlumun bütün arkadaşları okula gidiyor. Kendisi okula gitmediği için en büyük üzüntüsü o. Tek temennimiz bir an önce iyileşip okuluna devam etmesi. İnşallah sağlığına kavuşur, okuluna devam eder." dedi.



"Yemek yemeyi çok özledim"

Tahir Mehrekule ise 9 aydır okula gidemediğini ve arkadaşlarını çok özlediğini ifade ederek, "Arkadaşlarımı çok seviyordum. Onlarla vakit geçirmek güzel oluyordu. En çok onları özledim. Onlarla gezmeyi, top oynamayı özledim. Ağzımda yara olduğu için yemek yiyemiyorum. Çok zorlanıyorum, yemek yemeyi denedim ama olmuyor. Yemek yemeyi çok özledim.” diye konuştu.