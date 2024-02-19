“Kanun tasarısı değil ceza tasarısı geliyor” diyen hekimler Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi.

Meclis Genel Kurulu’na gelen kanun teklifinin 14. maddeye kadar olan kısmı kabul edildi. Hekim-Sen ve Hekim Birliği sendikaları ise salı günü yapılacak görüşmelerde disiplin cezasının ek ödemeyi kesecek olmasına tepki gösterdi.

Hekim-Sen Genel Başkanı Adil Kurban da hekimlerin içerisinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını ele aldı.

Hekimler açıklamanın ardından Acil Servis önünde oturma eylemi de yaptı.