Kanun tasarısı değil ceza tasarısı

Hekimler Meclis’te görüşülen sağlık alanındaki değişikliklerle ilgili tepki gösterdi. Hekim-Sen ve Hekim Birliği sendikaları Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde ortak açıklama yaptı. Açıklamada öne çıkan talepler arasında ek ödemelerin disiplin cezası alınması durumunda kesilmemesi yer aldı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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“Kanun tasarısı değil ceza tasarısı geliyor” diyen hekimler Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi.

Meclis Genel Kurulu’na gelen kanun teklifinin 14. maddeye kadar olan kısmı kabul edildi. Hekim-Sen ve Hekim Birliği sendikaları ise salı günü yapılacak görüşmelerde disiplin cezasının ek ödemeyi kesecek olmasına tepki gösterdi.

Hekim-Sen Genel Başkanı Adil Kurban da hekimlerin içerisinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını ele aldı.

Hekimler açıklamanın ardından Acil Servis önünde oturma eylemi de yaptı.

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