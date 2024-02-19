Kanun tasarısı değil ceza tasarısı
Hekimler Meclis’te görüşülen sağlık alanındaki değişikliklerle ilgili tepki gösterdi. Hekim-Sen ve Hekim Birliği sendikaları Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nde ortak açıklama yaptı. Açıklamada öne çıkan talepler arasında ek ödemelerin disiplin cezası alınması durumunda kesilmemesi yer aldı.
“Kanun tasarısı değil ceza tasarısı geliyor” diyen hekimler Ankara Bilkent Şehir Hastanesi önünde bir araya geldi.
Meclis Genel Kurulu’na gelen kanun teklifinin 14. maddeye kadar olan kısmı kabul edildi. Hekim-Sen ve Hekim Birliği sendikaları ise salı günü yapılacak görüşmelerde disiplin cezasının ek ödemeyi kesecek olmasına tepki gösterdi.
Hekim-Sen Genel Başkanı Adil Kurban da hekimlerin içerisinde bulunduğu zorlu çalışma koşullarını ele aldı.
Hekimler açıklamanın ardından Acil Servis önünde oturma eylemi de yaptı.