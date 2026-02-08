Kanyonda nefes kesen anlar: Akıntıya kapılan dağcıyı arkadaşları böyle kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki Sölöz Kanyonu’nda doğa yürüyüşüne çıkan dağcı ekibi, yağmur ve kar sularıyla debisi artan akıntı nedeniyle zor anlar yaşadı. Ekipten İbrahim Taşçı, beline bağlanan iple arkadaşları tarafından sudan çıkarıldı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bulunan Sölöz Kanyonu’nda yürüyüşe çıkan dağcı ekibi, yükselen su seviyesi nedeniyle parkurda zor anlar yaşadı.

Yağmur ve kar sularıyla debisi artan kanyonda ekip, akıntının içine girerek sulara bata çıka ilerledi. Akıntının en sert olduğu noktada dağcı İbrahim Taşçı, gürültüyle akan suyun içinden soğukkanlılıkla çıkmayı başardı.

Taşçı, beline bağlanan ip yardımıyla arkadaşlarının desteğiyle sudan alındı. O anlar saniye saniye kayda geçti.

Akıntının şiddeti nedeniyle ekip, yürüyüşü kontrollü şekilde sonlandırdı.

