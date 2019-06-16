banner1005
İran, sabotajdan Washington'u sorumlu tuttu
İran, sabotajdan Washington'u sorumlu tuttu
Aşırı yağış can aldı: 2 ölü
Aşırı yağış can aldı: 2 ölü
37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
37 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı

Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında 17 yapı yıkılmış olacak.

Kapadokya'da 17 yapının yıkımı için karar alındı

Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapı yıkılıyor. Nedeni ise bu yapıların Peribacalarına yakın olması

Karar doğrultusunda yıkım işlemleri başladı. 

Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağevinin yıkım işlemleri tamamlandı.

Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştirilidi. 

Bölgede çalışmalar sürüyor. 


ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #kapadokya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.