Kapadokya'da peribacalarına yakın olduğu belirlenen yapıların yıkımına başlandı. Çalışmalar tamamlandığında 17 yapı yıkılmış olacak.

Nevşehir'in Göreme beldesinde 11, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyünde ikişer yapı yıkılıyor. Nedeni ise bu yapıların Peribacalarına yakın olması



Karar doğrultusunda yıkım işlemleri başladı.



Bu kapsamda Göreme'deki 3 bağevinin yıkım işlemleri tamamlandı.



Yıkım çalışmaları, İl Özel İdaresi ve ilgili belediyelerin personelince iş makineleri yardımıyla gerçekleştirilidi.



Bölgede çalışmalar sürüyor.





ulusal.com.tr